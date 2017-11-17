Курс біткоіна перевищив позначку $8000

Потім курс скоректувався, і вранці біткоін торгувався в районі $7500-7900 за монету

Курс біткоіна досяг нового історичного максимуму. На торгах вночі 17 листопада вартість найдорожчої криптовалюти на біржі Bitfinex перевищила $8000.

Потім курс скоректувався, і вранці біткоін торгувався в районі $7500-7900 за монету, свідчать дані порталу Coinmarketcap. Капіталізація біткоінів в п'ятницю вдень становила 132 млрд доларів. Про це пише РБК.

Курс біткоіни відреагував на продовження історії з ф'ючерсами (ф'ючерсними контрактами) на біткоіни, розповідає редактор галузевого порталу Happy Coin Club Валерій Смаль. В кінці жовтня про плани запуску ф'ючерсів на біткоіни заявили на біржі Чикаго CME Group, найбільшого в світі майданчику з торгівлі деривативами.

"Сьогодні вночі якраз, коли виріс біткоін, в США проходило тестування системи роботи з ф'ючерсами", - пояснює Валерій Смаль. Це, за його словами, і підштовхнуло валюту до зростання.

Ще одна причина зростання, додає експерт, швидше за все пов'язана з тим, що останнім часом на ринку ходять чутки про швидкий прихід великих інституційних інвесторів.

"За неофіційною поки що інформацією, очікується, що в грудні на ринку буде приплив інституційних інвесторів. Можливість припливу нових великих грошей і дає йому зараз зростання", - пояснює Смаль.

Нагадаємо, 13 листопада вартість найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin впала на 30%.