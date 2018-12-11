Київський суд залишив чинним заочний арешт австрійських спільників Мартиненка
Запобіжний захід щодо Ейбергера і Ляпінш Солом'янський райсуд Києва призначив ще 27 квітня 2018 року, свідчать ухвали суду від 29 жовтня, повідомляють "Наші гроші".
Суд визнав доведеним наявність обґрунтованої підозри й існування ризиків у їхній поведінці.
Адвокати "Адвокатської компанії Андрій Мягкий і партнери" подали заяви в апеляційний суд з вимогою скасувати обрані Ейбергеру і Ляпінш запобіжні заходи. Суд повернув їм їхні скарги, оскільки вони безпідставно пропустили терміни на оскарження. Зокрема, апеляційний суд вказав, що адвокати цієї ж компанії здійснювали захист Ейбергера і Ляпінш ще в травні 2018 року.
Кримінальне провадження щодо Ейбергера і Ляпінш було виділено в окреме провадження у вересні 2017 року. 31 серпня 2017 року їм було повідомлено про підозру, а 29 вересня 2017 року їх оголошено в міжнародний розшук.
Екс-депутата Миколу Мартиненка звинувачують у розтраті коштів державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Вольфганг Ейбергер і Марія Ляпінш - директори австрійського товариства "Steuermann", якому ДП "СхідГЗК" переплатив у 2014-2016 рр. $17,290 млн за уранову сировину. Як встановило слідство, роль "Steuermann" зводилася лише до отримання коштів від українського держпідприємства, тоді як усі поставки на "СхідГЗК" насправді здійснювало ТОВ "Степногірський гірничо-хімічний комбінат" (Казахстан).
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