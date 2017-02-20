Лауреатом Шевченківської премії став Іван Малкович

Нагороджені також композитор Богдана Фроляк, скульптор Микола Малишко та режисер Степан Коваль

Український письменник Іван Малкович став лауреатом Шевченківської премії в категорії "Література, публіцистика, журналістика" за книгу віршів "Подорожник з новими віршами".

У номінації "Музичне мистецтво" перемогла Богдана Фроляк за симфонію-реквієм "Праведная душе...", хорову кантату "Колір" і музичний твір "Насниться сон мені".

Премію в номінації "Візуальні мистецтва" отримав Микола Малишко за художній проект "Лінія".

У номінації "Кіно" премію отримав Степан Коваль, який зняв анімаційний серіал "Моя країна - Україна".

Імена лауреатів повідомив член Шевченківського комітету Ростислав Семків у Facebook.

Розмір Шевченківської премії в 2016 році становив 192 тисячі гривень. Присуджує її президент України на підставі рекомендацій Комітету премії. Нещодавно президент оновив склад комітету, куди тепер входять 24 діячі культури і мистецтва. Головою комітету залишився письменник Юрій Щербак.

До слова, президент України Петро Порошенко підписав закон №5114, згідно з яким вводиться дозвільна процедура для ввезення в Україну книг, надрукованих в Російській Федерації (РФ), а також ввезених з території Росії і тимчасово окупованих територій України.