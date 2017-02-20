Лауреатом Шевченківської премії став Іван Малкович
У номінації "Музичне мистецтво" перемогла Богдана Фроляк за симфонію-реквієм "Праведная душе...", хорову кантату "Колір" і музичний твір "Насниться сон мені".
Премію в номінації "Візуальні мистецтва" отримав Микола Малишко за художній проект "Лінія".
У номінації "Кіно" премію отримав Степан Коваль, який зняв анімаційний серіал "Моя країна - Україна".
Імена лауреатів повідомив член Шевченківського комітету Ростислав Семків у Facebook.
Розмір Шевченківської премії в 2016 році становив 192 тисячі гривень. Присуджує її президент України на підставі рекомендацій Комітету премії. Нещодавно президент оновив склад комітету, куди тепер входять 24 діячі культури і мистецтва. Головою комітету залишився письменник Юрій Щербак.
До слова, президент України Петро Порошенко підписав закон №5114, згідно з яким вводиться дозвільна процедура для ввезення в Україну книг, надрукованих в Російській Федерації (РФ), а також ввезених з території Росії і тимчасово окупованих територій України.
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