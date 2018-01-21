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Лавина в Карпатах накрила сімох туристів з Києва

Мандрівникам вдалося самостійно вибратися з-під снігу
Група туристів з Києва ввечері, 20 січня, потрапила під лавину в горах Івано-Франківської області.
Лавина в Карпатах накрила сімох туристів з Києва Фото: twitter.com/MVS_UA

Семеро туристів подорожували Чорногірським хребтом в Карпатах. Спускаючись до озера Несамовите, вони потрапили під лавину і їх знесло схилом. Ніхто з туристів не постраждав., - повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інфомує УНІАН.

Мандрівники зателефонували до рятувальників, які чергували на горі Піп Іван, і повідомили, що не мають потреби в допомозі та самостійно продовжать йти до бази відпочинку Заросляк.

До 23:30 група успішно дісталася до бази. У ДержНС відзначили, що того дня рятувальники рекомендували групі туристів спускатися з гори Піп Іван безпечним маршрутом і попередили про небезпеку сходження лавин, але ті вирішили йти іншим, заздалегідь обраним маршрутом.

Нагадаємо, що в ДСНС попереджали, що у зв’язку з відлигою, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

До слова, при третьому рівні (найвищий п'ятий рівень), за європейською класифікацією, лавини можуть зійти на багатьох схилах навіть в умовах несильного впливу на снігові маси. На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини.

 

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21 01 2018 14:00
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