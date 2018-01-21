Лавина в Карпатах накрила сімох туристів з Києва
Семеро туристів подорожували Чорногірським хребтом в Карпатах. Спускаючись до озера Несамовите, вони потрапили під лавину і їх знесло схилом. Ніхто з туристів не постраждав., - повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інфомує УНІАН.
Мандрівники зателефонували до рятувальників, які чергували на горі Піп Іван, і повідомили, що не мають потреби в допомозі та самостійно продовжать йти до бази відпочинку Заросляк.
До 23:30 група успішно дісталася до бази. У ДержНС відзначили, що того дня рятувальники рекомендували групі туристів спускатися з гори Піп Іван безпечним маршрутом і попередили про небезпеку сходження лавин, але ті вирішили йти іншим, заздалегідь обраним маршрутом.
Нагадаємо, що в ДСНС попереджали, що у зв’язку з відлигою, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
До слова, при третьому рівні (найвищий п'ятий рівень), за європейською класифікацією, лавини можуть зійти на багатьох схилах навіть в умовах несильного впливу на снігові маси. На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа