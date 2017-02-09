Левченко виграла срібну нагороду на етапі "Діамантової ліги"

У Брюсселі (Бельгія) пройшли легкоатлетичні змагання фінального етапу "Діамантової ліги".

Українка Юлія Левченко посіла друге місце в стрибках у висоту і третє підсумкове місце турніру, інформує "Дзеркало тижня".

20-річна стрибунка з другої спроби взяла висоту 1.94 м, після чого невдало намагалася штурмувати 1.97 і навіть 1.99, але не зуміла поборотися з Ласицкене. Росіянка показала результат 1.97 м.

Нагадаємо, що Юлія Левченко нещодавно завоювала срібло на чемпіонаті світу в Лондоні.

У нинішньому сезоні українська стрибунка у висоту здобула нагороди на двох етапах Діамантової Ліги ("срібло" в Монако і "бронза" в Римі), а також стала третьою на чемпіонаті Європи в приміщенні в Белграді.