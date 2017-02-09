Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Левченко виграла срібну нагороду на етапі "Діамантової ліги"

Наша спортсменка підкорила висоту 1.94 м
У Брюсселі (Бельгія) пройшли легкоатлетичні змагання фінального етапу "Діамантової ліги".
Левченко виграла срібну нагороду на етапі "Діамантової ліги" Юлія Левченко. Фото: Getty Images

Українка Юлія Левченко посіла друге місце в стрибках у висоту і третє підсумкове місце турніру, інформує "Дзеркало тижня".

20-річна стрибунка з другої спроби взяла висоту 1.94 м, після чого невдало намагалася штурмувати 1.97 і навіть 1.99, але не зуміла поборотися з Ласицкене. Росіянка показала результат 1.97 м.

Нагадаємо, що Юлія Левченко нещодавно завоювала срібло на чемпіонаті світу в Лондоні.

У нинішньому сезоні українська стрибунка у висоту здобула нагороди на двох етапах Діамантової Ліги ("срібло" в Монако і "бронза" в Римі), а також стала третьою на чемпіонаті Європи в приміщенні в Белграді.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 09 2017 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.