СПОРТ НОВИНИУ Брюсселі (Бельгія) пройшли легкоатлетичні змагання фінального етапу "Діамантової ліги".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Левченко виграла срібну нагороду на етапі "Діамантової ліги"
Наша спортсменка підкорила висоту 1.94 м
Юлія Левченко. Фото: Getty Images
Українка Юлія Левченко посіла друге місце в стрибках у висоту і третє підсумкове місце турніру, інформує "Дзеркало тижня".
20-річна стрибунка з другої спроби взяла висоту 1.94 м, після чого невдало намагалася штурмувати 1.97 і навіть 1.99, але не зуміла поборотися з Ласицкене. Росіянка показала результат 1.97 м.
Нагадаємо, що Юлія Левченко нещодавно завоювала срібло на чемпіонаті світу в Лондоні.
У нинішньому сезоні українська стрибунка у висоту здобула нагороди на двох етапах Діамантової Ліги ("срібло" в Монако і "бронза" в Римі), а також стала третьою на чемпіонаті Європи в приміщенні в Белграді.
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02 09 2017 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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