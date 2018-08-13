Лікарку з Інституту раку, яка відмовилася лікувати ветерана АТО, вдруге звільнили

Лікарку було поновлено на науковій посаді, щоб дати змогу завершити наукову роботу, яку вона писала

Ганну Губареву, співробітницю Національного інституту раку, яка відмовила ветерану АТО у пільговому лікуванні, вдруге звільнено.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Отримала офіційне роз’яснення від інституту раку. Одразу після викриття інциденту Губаревої з ветераном, її звільнили з обох посад, які вона на той час займала - лікаря та наукового співробітника. Але з 17.07.2018 року по 31.08.2018 року її було поновлено на науковій посаді, щоб дати змогу завершити наукову роботу, яку вона писала. Сьогодні з нею розірвали цей контракт достроково", - пише Супрун.

"Обурена, тим фактом, що її взяли повторно сподіваючись, що ніхто не помітить і звільнили вдруге у результаті скандалу! Крім того, з 2008 року Губарева була членом незалежної локальної етичної комісії інституту, де і залишилася навіть після звільнення з посади лікаря. При тому, що звільнено її було якраз за неетичну поведінку!", - додала міністр.

"Така кадрова політика керівництва закладу неприпустима. З боку Міністерство охорони здоров'я України буде вжито відповідних заходів", - підсумувала Супрун.

Раніше iPress.ua писав, що лікарку з Інституту раку, яка відмовилася лікувати онкохворого ветерана АТО, повернули на роботу.