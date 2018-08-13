Лікарку з Інституту раку, яка відмовилася лікувати ветерана АТО, вдруге звільнили
Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
"Отримала офіційне роз’яснення від інституту раку. Одразу після викриття інциденту Губаревої з ветераном, її звільнили з обох посад, які вона на той час займала - лікаря та наукового співробітника. Але з 17.07.2018 року по 31.08.2018 року її було поновлено на науковій посаді, щоб дати змогу завершити наукову роботу, яку вона писала. Сьогодні з нею розірвали цей контракт достроково", - пише Супрун.
"Обурена, тим фактом, що її взяли повторно сподіваючись, що ніхто не помітить і звільнили вдруге у результаті скандалу! Крім того, з 2008 року Губарева була членом незалежної локальної етичної комісії інституту, де і залишилася навіть після звільнення з посади лікаря. При тому, що звільнено її було якраз за неетичну поведінку!", - додала міністр.
"Така кадрова політика керівництва закладу неприпустима. З боку Міністерство охорони здоров'я України буде вжито відповідних заходів", - підсумувала Супрун.
Раніше iPress.ua писав, що лікарку з Інституту раку, яка відмовилася лікувати онкохворого ветерана АТО, повернули на роботу.
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