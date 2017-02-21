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Ломаченка вкотре визнали найкращим боксером світу

Василь на тисячу голосів обійшов Карла Фремптона і легендарного Менні Паккьяо
Авторитетний портал World Boxing News за підсумками голосування відвідувачів визнав українського чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка (7-1, 5 КО) найкращим боксером 2016 року.
Ломаченка вкотре визнали найкращим боксером світу Василь Ломаченко. Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Українець майже на тисячу голосів обійшов Карла Фремптона і легендарного Менні Паккьяо. Нагороду Ломаченку вручив його промоутер Боб Арум, інформує "Дзеркало тижня".

Відзначимо, що в минулому році Василь Ломаченко у червні видовищно нокаутував Романа Мартінеса і став чемпіоном світу у двох вагових категоріях, а в листопаді бій проти українця не зумів завершити Ніколас Волтерс.

Нагадаємо, Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетного телеканалу HBO.

Також популярний боксерський портал Fightnews назвав українця Василя Ломаченка боксером 2016 року.

Окрім того, український чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі став автором найкращого нокауту в 2016 за версією ESPN.

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21 02 2017 09:55
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