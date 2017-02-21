Ломаченка вкотре визнали найкращим боксером світу
Українець майже на тисячу голосів обійшов Карла Фремптона і легендарного Менні Паккьяо. Нагороду Ломаченку вручив його промоутер Боб Арум, інформує "Дзеркало тижня".
Відзначимо, що в минулому році Василь Ломаченко у червні видовищно нокаутував Романа Мартінеса і став чемпіоном світу у двох вагових категоріях, а в листопаді бій проти українця не зумів завершити Ніколас Волтерс.
Нагадаємо, Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетного телеканалу HBO.
Також популярний боксерський портал Fightnews назвав українця Василя Ломаченка боксером 2016 року.
Окрім того, український чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі став автором найкращого нокауту в 2016 за версією ESPN.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків