Відомий боксерський портал назвав Ломаченка боксером року

За підсумками року українець став найкращим

Популярний боксерський портал Fightnews назвав українця Василя Ломаченка боксером 2016 року.

Днями українець підтвердив, що свій наступний бій проведе проти свого колишнього суперника мексиканця Орландо Салідо.

Fightnews зазначає бої Ломаченка проти Ніколаса Волтерса та Роккі Мартінеза.

Нещодавно представник інтересів українського чемпіона світу за версією WBO Василя Ломаченка Боб Арум заявив про те, що не бачив настільки ж технічного боксера з часів легендарного Мохаммеда Алі в його молоді роки, як його підопічний.

Раніше український боєць змусив капітулювати ямайського нокаутера Ніколаса Уолтерса, який відмовився від продовження бою після сьомого раунду, і тим самим відстояв свій титул.

Нагадаємо, раніше Василь Ломаченко став автором найкращого нокауту за версією ESPN.

Вітчизняного боксера визнано автором найкращого нокаути у світу в 2016 році. Такого звання нашого співвітчизника удостоєно від авторитетного видання ESPN.

Колишній чемпіон світу в чотирьох різних вагових категоріях Хуан Мануель Маркес в ефірі програми Golpe a Golpe заявив, що в захваті від Василя.

Експертів боксу вразив ефектний нокаут Ломаченкао, яким він переміг пуерторіканського чемпіона Романа Мартінеса.

Крім цього, український чемпіон світу за версією WBP Василь Ломаченко став найкращим боксером світу у 2016 році за версією американського порталу Boxing News 24.