Луценко: нардепам погрожують через голосування за зняття недоторканності із Савченко

Луценко не уточнила, хто саме з депутатів отримував такі погрози

Представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє про те, що деяким депутатам погрожують для того, щоб вони не голосували за зняття недоторканності, затримання і арешт депутата Надії Савченко.

"Наскільки я знаю, дзвонять окремим депутатам, з окремих комітетів, невідомі люди, не можна ідентифікувати, звідки йде цей телефонний дзвінок, з тиском, з погрозами про те, щоб не голосувати за зняття недоторканності (із Савченко, - ред.) і так далі. Тобто ми розуміємо серйозність цього питання", - сказала Луценко в ефірі "5 каналу".

Водночас Луценко не уточнила, хто саме з депутатів отримував такі погрози.

Нагадаємо, у Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Ради надійшло подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

Додамо, що фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді має намір підтримати подання Генеральної прокуратури на зняття недоторканності, затримання і арешт депутата Надії Савченко .