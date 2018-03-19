Тимошенко: "Батьківщина" підтримає зняття недоторканності з Савченко

"Ми будемо голосувати за зняття недоторканності з будь-якого депутата"

Фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді має намір підтримати подання Генеральної прокуратури на зняття недоторканності, затримання і арешт депутата Надії Савченко (позафракційна).

Про це розповіла голова фракції Юлія Тимошенко, передають "Українські Новини".

"Наша фракція проти недоторканності Президента, депутатів, суддів, прокурорів, будь-кого. Тому ми завжди голосуємо за зняття недоторканності. Ми будемо голосувати за зняття недоторканності з будь-якого депутата, де будуть уявлення силових структур", - сказала вона.

Тимошенко вважає, що подання на Савченко покликані відвернути увагу суспільства від проблем в країні, зокрема від корупції.

Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту розгляне подання Генеральної прокуратури на зняття недоторканності, затримання і арешт Савченко 21 березня. Засідання заплановане на 15:00.

Нагадаємо, у Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Радинадійшло подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

Зазначимо, що Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони.