Луценко назвав вибухи в Калинівці диверсією

Генпрокурор сказав, що має й інші деталі розслідування надзвичайної події в Калинівці, але в інтересах слідства розголошувати їх не буде

Генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що основною версією слідства у справі про пожежу на складі боєприпасів у Калинівці є диверсія

"Я стою і далі на тому, що ми маємо справу з диверсією, яка стала можливою через службове недбальство посадових осіб, які були уповноважені забезпечити охорону цього об'єкту", - заявив Луценко на брифінгу у Харкові, повідомляє "Українська правда".

Луценко зазначив, що периметр складу був "фактично беззахисний", оскільки 17 військових не можуть контролювати об'єкт.

За його словами, вже встановлено, що охоронний режим на складі боєприпасів "масово порушувався з відома і навіть за наказом" керівника бази.

"Найближчими днями ми будемо виконувати певні процесуальні дії і вручати підозри тим, хто ймовірно причетний до службової недбалості, яка призвела до цієї диверсії", - зазначив він.

Генпрокурор сказав, що має й інші деталі розслідування надзвичайної події в Калинівці, але в інтересах слідства розголошувати їх не буде.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо на військових складах у Калинівці на Вінниччині вже немає ані відкритих осередків горіння, ані вибухів боєприпасів.