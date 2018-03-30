Луценко вимагає звільнення Холодницького
"У рамках кримінального провадження, яке розслідується спільною групою ГПУ та НАБУ за здобутими в ході слідства фактами, які належно розсекречені, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за підписами Генерального прокурора та директора Національного антикорупційного бюро сьогодні направлені дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків", - повідомив Луценко
"В своєму поданні прошу КДКП розглянути питання зняття Н. Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП", - заявив Генпрокурор.
Наразі залишається незрозумілим питання, як буде функціонувати САП і НАБУ у разі звільнення Холодницького. Керівник САП погоджує підозри вищим посадовим особам та визначає прокурорів на провадження НАБУ.
Але процесуально він це робить як заступник генерального прокурора. Тому будь-хто з його заступників, навіть у статусі в.о. керівника САП, не зможе виконувати функції заступника генерального прокурора.
Крім того, керівника САП не може замінити будь-який інший заступник генпрокурора. Фактично, єдиною процесуальною фігурою, яка може замінити Холодницького залишається особисто глава ГПУ Юрій Луценко.
Але йому законом напряму заборонено втручатись у роботу САП.
Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.
Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.
Згодом директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник спростував інформацію про прослуховування в кабінеті Назара Холодницького.
Додамо, що сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування.
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