Львівська міська рада прийняла план екстрених заходів щодо сміттєвої кризи
У різних частинах міста будуть обладнані п'ять тимчасових майданчиків для перевантаження і брикетування, повідомляє сайт мерії.
"Такі майданчики не вирішать питання в комплексі, але дозволять знизити напруження. Після брикетування обсяг сміття зменшується вшестеро, а його подальше обгортання промисловою плівкою робить ці брикети герметичними. У такому стані ТПВ набагато легше транспортувати, і легше знаходити місця для його складування. Є полігони, які готові приймати наше сміття тільки в такому стані. Ми робимо такі станції в кожному районі міста, щоб диверсифікувати навантаження на них", - повідомив мер міста Андрій Садовий.
За його словами, запечатане сміття в брикетах можна безпечно зберігати і перевозити до року.
Міськрада Львова також закликала територіальні громади України дозволити вивезення сміття на їхні полігони.
Нагадаємо, що мер Львова повідомив, що у місті склалися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації.
Відзначимо, що проблеми з вивезенням сміття у Львова тривають вже декілька місяців. 29 травня 2016 року в селі Великі Грибовичі, де розташоване львівське звалище, почалася пожежа. Вогонь незабаром загасили, але наступного дня стався зсув, і під завалами опинилися чотири людини - троє рятувальників і працівник комунального підприємства. Тіла трьох осіб знайшли, четвертого досі не знайшли.
Раніше, Кабінет міністрів України дав згоду львівській владі щодо залучення коштів Європейського інвестиційного банку сумою у 75 млн євро для рекультивації полігону.
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