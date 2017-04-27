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Ляшко каже, що придбав будинок за 15 млн з розтермінуванням на п'ять років

Ляшко каже, що чесно вказав вартість цього будинку
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що будинок у Козині вартістю 15 млн гривень він купив на виплат на п'ять років.
Ляшко каже, що придбав будинок за 15 млн з розтермінуванням на п Олег Ляшко. Фото: Сергій Нужненко.

Відповідну заяву Ляшко зробив у четвер, 27 квітня, коментуючи кримінальне провадження про незаконне збагачення, в якому фігурує його ім'я, повідомляє "LB.ua".

"Я дійсно на початку цього року купив будинок, який до цього орендував. Я чесно вказав вартість цього будинку. Я заплатив усі податки, але не заплатив за сам будинок, тому що, згідно з підписаною угодою, я купив будинок на виплат. 15 мільйонів - я не сплатив ці кошти, це вартість цього будинку, яку, згідно з угодою, я буду платити п'ять років", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.

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Зазначимо, Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.

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