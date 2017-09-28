Литовські чиновники передали Кремлю секретну інформацію

Співробітники Департаменту міграції Литви без дозволу переслали в Росію підписану МЗС Литви довідку, в якій міститься секретна інформація.

Це завдало удару по репутації Литви – Росія поширила отриману інформацію серед суддів конституційних судів усього світу. А голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас одразу опинився у "чорному списку" Росії – йому заборонили в'їзд в РФ. Про це повідомляє портал Delfi.

Як секретна інформація могла опинитися в поштових скриньках російських чиновників, співробітники Департаменти міграції (ДМ) не повідомляють, між тим депутати Жигімантас Павіленіс і Юозас Бернатоніс сказали, що співробітники ДМ завдали великої шкоди державі, тому пропонують провести парламентське розслідування.

Про те, що литовські чиновники передали Росії секретну інформацію, стало відомо, коли КС Литви організовував четвертий Всесвітній конгрес конституційного права.

Ще в листопаді минулого року ДМ, реагуючи на інформацію МЗС про те, що КС Росії схвалив анексію Криму, включив у список нев'їзних осіб до Литви 19 суддів КС Росії.

Як повідомляв iPress.ua, у липні у Литві Вільнюський окружний суд засудив росіянина Миколу Філіпченка до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві.