Макрон і Ле Пен лідирують у першому турі президентських виборів у Франції, – екзит-пол

За попередніми даними екзитполів у першому турі президентських виборів у Франції лідирують лідерка ультраправої партії "Національний Фронт" Марін Ле Пен та позапартійний лідер руху "Рухаймося уперед!" Еммануель Макрон.

Про це повідомляє Le Figaro.

Результати опитувань на виході з виборчих дільниць показали, що лідером в першому турі президентських виборів у Франції став Макрон. Він набрав 23,7% голосів.

Друге місце в першому турі посіла Марін Ле Пен (22%), вона стане суперником Макрона в другому турі.

Кандидат від "республіканців" Франсуа Фійон набрав близько 20%, стільки ж отримав Жан-Люк Меланшон.



Фото: twitter.com/BFMTV

Нагадаємо, на заморських територіях Франції, зокрема у Сен-П'єрі і Мікелоні, що біля східного узбережжя Канади, 22 квітня, відкрилися дільниці для голосування на виборах президента.

У неділю, 23 квітня, розпочалося голосування на виборах президента Франції.