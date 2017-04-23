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Макрон і Ле Пен лідирують у першому турі президентських виборів у Франції, – екзит-пол

Фійон на третьому місці
За попередніми даними екзитполів у першому турі президентських виборів у Франції лідирують лідерка ультраправої партії "Національний Фронт" Марін Ле Пен та позапартійний лідер руху "Рухаймося уперед!" Еммануель Макрон.
Макрон і Ле Пен лідирують у першому турі президентських виборів у Франції, – екзит-пол Фото: rfi.fr

Про це повідомляє Le Figaro.

Результати опитувань на виході з виборчих дільниць показали, що лідером в першому турі президентських виборів у Франції став Макрон. Він набрав 23,7% голосів.

Друге місце в першому турі посіла Марін Ле Пен (22%), вона стане суперником Макрона в другому турі.

Кандидат від "республіканців" Франсуа Фійон набрав близько 20%, стільки ж отримав Жан-Люк Меланшон.


Фото: twitter.com/BFMTV

Нагадаємо, на заморських територіях Франції, зокрема у Сен-П'єрі і Мікелоні, що біля східного узбережжя Канади, 22 квітня, відкрилися дільниці для голосування на виборах президента.

У неділю, 23 квітня, розпочалося голосування на виборах президента Франції.

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