ПОЛІТИКА НОВИНИЗа попередніми даними екзитполів у першому турі президентських виборів у Франції лідирують лідерка ультраправої партії "Національний Фронт" Марін Ле Пен та позапартійний лідер руху "Рухаймося уперед!" Еммануель Макрон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон і Ле Пен лідирують у першому турі президентських виборів у Франції, – екзит-пол
Фійон на третьому місці
Фото: rfi.fr
Про це повідомляє Le Figaro.
Результати опитувань на виході з виборчих дільниць показали, що лідером в першому турі президентських виборів у Франції став Макрон. Він набрав 23,7% голосів.
Друге місце в першому турі посіла Марін Ле Пен (22%), вона стане суперником Макрона в другому турі.
Кандидат від "республіканців" Франсуа Фійон набрав близько 20%, стільки ж отримав Жан-Люк Меланшон.
Фото: twitter.com/BFMTV
Нагадаємо, на заморських територіях Франції, зокрема у Сен-П'єрі і Мікелоні, що біля східного узбережжя Канади, 22 квітня, відкрилися дільниці для голосування на виборах президента.
У неділю, 23 квітня, розпочалося голосування на виборах президента Франції.
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23 04 2017 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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