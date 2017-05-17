Макрон призначив свій перший уряд Всього до кабінету увійшли 18 осіб - порівну чоловіки і жінки

Президент Франції Еммануель Макрон у середу, 17 травня, призначив свій перший уряд.

Еммануель Макрон. Фото: Reuters

До кабінету увійшли представники як правих, так і лівих політичних сил, повідомляє DW. Зокрема, французьку дипломатію очолив 69-річний соціаліст, міністр оборони в попередньому кабінеті Ле Дріан, а 52-річна член макронівського руху "Республіка в русі", євродепутат Сільві Гулар стала міністром оборони. 48-річний консерватор, екс-міністр сільського господарства Бруно Ле Мер став на чолі міністерства економіки. 69-річний мер Ліона, соціаліст Жерар Коллон очолив міністерство внутрішніх справ. Союзник Макрона, 65-річний центрист Франсуа Байру отримав портфель міністра юстиції, передає агентство новин AFP. Загалом серед 18 міністрів французького уряду - дев'ять чоловіків і дев'ять жінок, що представляють ліві, праві та центристські проєвропейські політичні сили. Нагадаємо, що в день інавгурації штаб Еммануеля Макрона повідомив про перші призначення в адміністрації Єлісейського палацу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію