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Макрон призначив свій перший уряд

Всього до кабінету увійшли 18 осіб - порівну чоловіки і жінки
Президент Франції Еммануель Макрон у середу, 17 травня, призначив свій перший уряд.
Макрон призначив свій перший уряд Еммануель Макрон. Фото: Reuters

До кабінету увійшли представники як правих, так і лівих політичних сил, повідомляє DW.

Зокрема, французьку дипломатію очолив 69-річний соціаліст, міністр оборони в попередньому кабінеті Ле Дріан, а 52-річна член макронівського руху "Республіка в русі", євродепутат Сільві Гулар стала міністром оборони.

48-річний консерватор, екс-міністр сільського господарства Бруно Ле Мер став на чолі міністерства економіки.

69-річний мер Ліона, соціаліст Жерар Коллон очолив міністерство внутрішніх справ. Союзник Макрона, 65-річний центрист Франсуа Байру отримав портфель міністра юстиції, передає агентство новин AFP.

Загалом серед 18 міністрів французького уряду - дев'ять чоловіків і дев'ять жінок, що представляють ліві, праві та центристські проєвропейські політичні сили.

Нагадаємо, що в день інавгурації штаб Еммануеля Макрона повідомив про перші призначення в адміністрації Єлісейського палацу.

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