Макрон призначив свій перший уряд
До кабінету увійшли представники як правих, так і лівих політичних сил, повідомляє DW.
Зокрема, французьку дипломатію очолив 69-річний соціаліст, міністр оборони в попередньому кабінеті Ле Дріан, а 52-річна член макронівського руху "Республіка в русі", євродепутат Сільві Гулар стала міністром оборони.
48-річний консерватор, екс-міністр сільського господарства Бруно Ле Мер став на чолі міністерства економіки.
69-річний мер Ліона, соціаліст Жерар Коллон очолив міністерство внутрішніх справ. Союзник Макрона, 65-річний центрист Франсуа Байру отримав портфель міністра юстиції, передає агентство новин AFP.
Загалом серед 18 міністрів французького уряду - дев'ять чоловіків і дев'ять жінок, що представляють ліві, праві та центристські проєвропейські політичні сили.
Нагадаємо, що в день інавгурації штаб Еммануеля Макрона повідомив про перші призначення в адміністрації Єлісейського палацу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану