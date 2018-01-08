Манафорт мав 30 таємних банківських рахунків за межами США
Це було умовою його українських бізнес-партнерів, інформує Громадське.
"Вони вимагали, щоб це було зроблено саме так", - заявив на суді адвокат Томас Зенле.
За даними слідства, в Україні Манафорт співпрацював з Віктором Януковичем, олігархами Рінатом Ахметовим і Сергієм Льовочкіним, а також з іншими наближеними до екс-президента людьми. Отже, оплату за свої послуги в Україні Манафорт отримував через таємні схеми.
Прокурори в суді заявили, що політтехнолог мав 30 таємних банківських рахунків за межами США.
Пола Манафорта звинувачують у корупції, фінансових махінаціях, незареєстрованій роботі на іноземні уряди, ухиленні від сплати податків і у відмиванні грошей.
Слідство встановило, що значну частину свого статку він отримав за результатами роботи на Віктора Януковича і Партію регіонів у період з 2005 по 2014 рік.
Раніше, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Пол Манафорт у 2014-му році співпрацював із нині міським головою Києва Віталієм Кличком.
Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера. Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера.
У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю.
Згодом, Манафорта відправили під домашній арешт.
Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.Про це Мюллер розповів напередодні засідання суду, передає Bloomberg.
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