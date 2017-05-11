CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Голосіївському районі Києва сталася бійка футбольних фанатів, участь в якій взяли понад сто людей. Поліція затримала близько 30 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Масова бійка ультрас в Києві: поліція затримала близько 30 людей
Коли на місце прибули правоохоронці, учасники почали розбігатися в різні боки
Фото: facebook.com
Як повідомляє прес-служба поліції Києва, бійка сталася на вулиці Василя Касіяна.
"Коли на місце прибули правоохоронці, учасники почали розбігатися в різні сторони, однак поліцейські затримали близько 30-ти осіб. Усіх їх доставлять до управління поліціі для надання пояснень", – йдеться в повідомленні поліції.
Нагадаємо, під час матчу між Дніпром і Дніпром-1 між фанатами сталася бійка, постраждав нардеп Юрій Береза. Він після побиття оголосив про намір домогтися повернення поліцейських на стадіони. На Facebook-сторінці "Рупор Північної Трибуни" було опубліковано заяву фанатів дніпровського Дніпра з приводу бійки.
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05 11 2017 22:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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