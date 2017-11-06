БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАвіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) має намір запустити далекомагістральні рейси Київ-Торонто влітку 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МАУ хоче запустити рейс до Торонто наступного року
Спочатку, можливо, рейс буде сезонним
Фото: avia.tickets.ua
Про це заявив президент компанії Юрій Мірошников, пише "Інтерфакс-Україна".
За його словами, спочатку, можливо, рейс буде сезонним.
"Думаю, ми не будемо кидатися "з головою у вир". Цілорічного рейсу Київ-Торонто можна очікувати в 2019 році", - сказав Юрій Мірошников.
Відомо, що компанія неодноразово змінювала плани запуску зазначеного рейсу. Наразі у флоті МАУ 42 літака. Середній вік парку - 12 років.
Нагадаємо, у травні авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ввела новий тариф low-cost.
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