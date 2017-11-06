МАУ хоче запустити рейс до Торонто наступного року

Спочатку, можливо, рейс буде сезонним

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) має намір запустити далекомагістральні рейси Київ-Торонто влітку 2018 року.

Про це заявив президент компанії Юрій Мірошников, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, спочатку, можливо, рейс буде сезонним.

"Думаю, ми не будемо кидатися "з головою у вир". Цілорічного рейсу Київ-Торонто можна очікувати в 2019 році", - сказав Юрій Мірошников.

Відомо, що компанія неодноразово змінювала плани запуску зазначеного рейсу. Наразі у флоті МАУ 42 літака. Середній вік парку - 12 років.

Нагадаємо, у травні авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ввела новий тариф low-cost.