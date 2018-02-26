Майно Труханова арештували

Згідно з декларацією за 2016 рік, Труханов володіє незначними активами та об'єктами нерухомості

Солом'янський районний суд наклав арешт на майно мера Одеси Геннадія Труханова.

Інформацію про це у коментарі Українській правді підтвердила спікер-суддя вказаного суду Марія Зелінська.

Водночас видання INSIDER пише, що відповідне рішення суд ухвалив ще "кілька днів тому".

Ідеться про все майно Труханова. Також, за даними ЗМІ, під арешт потрапили активи заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Суддя наклав арешт на вказане майно чиновниками в електронних деклараціях, окрім 200 тисяч гривень готівкою, які Труханов задекларував на 1 квітня 2017 року.

Згідно з декларацією за 2016 рік, Труханов володіє незначними активами та об'єктами нерухомості. Зокрема, він записав на себе будинок площею 73,4 кв. м і квартиру площею 131,8 кв. м.

Водночас матір та донька мера володіють земельними ділянками 681 кв. м і 26 970 кв. м, житлові будинки 179 кв. м і 45,7 кв. м.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для міського голови Одеси Геннадія Труханова.