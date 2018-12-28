Меркель і Макрон звернулися до Путіна з вимогою звільнити моряків

"Ми вимагаємо безпечного, вільного та безперешкодного транзиту для всіх суден через Керченську протоку і негайного і беззастережного звільнення всіх незаконно затриманих українських моряків. Вони теж повинні мати можливість святкувати майбутні свята в колі своїх сімей", - йдеться в спільній заяві Меркель і Макрона про ситуацію в Україні, оприлюдненій сьогодні.

Меркель і Макрон також привітали домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) про встановлення режиму тиші на час новорічних і різдвяних свят.

Нагадаємо, усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.