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Мессі підозрюють у відмиванні грошей через власний благодійний фонд, - ЗМІ

Звинувачення на офіційному рівні висунув аргентинський прокурор Пабло Турано
Футболісту іспанського зіркового клубу "Барселона", нападнику збірної Аргентини з футболу Ліонелю Мессі, а також його батькові Хорхе висунули звинувачення у відмиванні грошей через власний благодійний фонд.
Мессі підозрюють у відмиванні грошей через власний благодійний фонд, - ЗМІ Фото: EPA/UPG

Звинувачення на офіційному рівні висунув аргентинський прокурор Пабло Турано, повідомляє аргентиське видання Todo Noticias.

Окрім Мессі та його батька, звинувачення стосуються також "усіх, хто до цього причетний". Видання не уточнює, про кого може йтися.

Свідок, колишній співробітник фонду Мессі повідомив, що до "благодійного фонду імені Ліонеля Мессі" були здійснені внески на соціальні проекти, які не були виконані.

Водночас, гроші були виведені через офшорні компанії. Ці дії відбувалися з 2010 року.

Джерела видання у суді повідомляють, що до суду надійшли всі необхідні матеріали та докази, яких достатньо для проведення розслідування щодо Мессі за фактом розкрадання пожертвувань.

Також, нападник "Барселони" Ліонель Мессі був засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків. Тоді повідомлялося, що Мессі нестиме покарання умовно.

 

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03 11 2018 16:26
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