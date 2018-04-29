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Мей, Макрон і Меркель допускають можливість нової ядерної угоди з Іраном

Лідери Британії, Франції та Німеччини погодилися, що ядерна угода з Іраном є найкращим способом запобігти отриманню ядерної зброї Тегераном
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Маркель обговорили телефоном можливі умови нової угоди щодо іранської ядерної програми.
Мей, Макрон і Меркель допускають можливість нової ядерної угоди з Іраном Фото: reuters.com

Про це повідомляється на сайті уряду Великобританії.

Тереза Мей говорила з Макроном і Меркель окремо. Перемовини відбулися в суботу, 28 квітня, і в неділю, 29 квітня.

Учасники наголосили на важливості іранської угоди та заявили, що вона "є найкращим способом нейтралізувати загрозу, яку може становити Іран, що володіє ядерною зброєю".

Також лідери Франції, Німеччини і британський прем'єр зазначили, що одним із пріоритетів світової спільноти є стримування Тегерана, щоб він не зміг створити подібну зброю.

Макрон, Меркель і Мей погодилися з тим, що є "важливі елементи", які не були враховані в ядерній угоді, зокрема пункт про балістичні ракети, план дій, коли термін дії договору добігатиме кінця, а також пункт про дії Ірану, які "дестабілізують регіон". Лідери зазначили, що з приводу цих пунктів потрібно ухвалити рішення.

Також Франція, Німеччина і Великобританія наголосили, що вони працюватимуть спільно і разом зі США, щоб "вирішити низку проблем, які ставить Іран", серед іншого ті питання, які можуть бути представлені в новому варіанті угоди.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що його країна може відновити ядерну програму.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон запропонували обговорити нову угоду щодо ядерної програми Ірану.

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