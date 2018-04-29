Мей, Макрон і Меркель допускають можливість нової ядерної угоди з Іраном
Про це повідомляється на сайті уряду Великобританії.
Тереза Мей говорила з Макроном і Меркель окремо. Перемовини відбулися в суботу, 28 квітня, і в неділю, 29 квітня.
Учасники наголосили на важливості іранської угоди та заявили, що вона "є найкращим способом нейтралізувати загрозу, яку може становити Іран, що володіє ядерною зброєю".
Також лідери Франції, Німеччини і британський прем'єр зазначили, що одним із пріоритетів світової спільноти є стримування Тегерана, щоб він не зміг створити подібну зброю.
Макрон, Меркель і Мей погодилися з тим, що є "важливі елементи", які не були враховані в ядерній угоді, зокрема пункт про балістичні ракети, план дій, коли термін дії договору добігатиме кінця, а також пункт про дії Ірану, які "дестабілізують регіон". Лідери зазначили, що з приводу цих пунктів потрібно ухвалити рішення.
Також Франція, Німеччина і Великобританія наголосили, що вони працюватимуть спільно і разом зі США, щоб "вирішити низку проблем, які ставить Іран", серед іншого ті питання, які можуть бути представлені в новому варіанті угоди.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що його країна може відновити ядерну програму.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон запропонували обговорити нову угоду щодо ядерної програми Ірану.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях