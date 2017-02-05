Мінекономіки просить Світовий банк оцінити прогрес України щодо легкості ведення бізнесу
Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.
За словами віце-прем’єр-міністр Степана Кубіва, минулого року місія не працювала в Україні, і як наслідок, у звіті Doing Business 2017 "не були враховані деякі з наших досягнень".
"Зокрема, зміни у Податковий кодекс (включно зі зниженням Єдиного соціального внеску), створення відкритого доступу до даних про нерухомість та інше. Щоб уникнути такої ситуації в цьому році ми запрошуємо місію з візитом до України", – сказав він.
Крім того, під час робочого візиту до Вашингтона, перший заступник глави МЕРТ Максим Нефьодов провів зустріч з командою експертів, які відповідають за підготовку звіту Doing Business. Нефьодов представив прогрес України в дерегуляції менеджеру Світового банку Риті Рамальйо. За словами Рамальйо, в рейтингу 2019 року, відлік якого розпочався вже в травні 2017, з’явиться новий компонент – участь бізнесу в державних закупівлях.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів розробив пакет законопроектів, прийняття якого може дозволити Україні піднятися з нинішнього 80 місця в топ-40 рейтингу Doing Business.
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