Мінінформполітики оприлюднило список сайтів, які підлягають блокуванню в Україні У нього входять 20 переважно сепаратистських ресурсів

Міністерство інформполітики оприлюднило перелік сайтів, які містять інформацію, що має ознаки забороненої до поширення нормами українського законодавства.

Фото: syajvo.com.ua

Список склала робоча група під керівництвом заступника міністра Дмитра Золотухіна і передала на розгляд Служби безпеки України. Про це повідомляє прес-служба Мінінформполітики. У нього входять 20 сайтів, переважно сепаратистських: rusvesna.ru, rusnext.ru, news-front.info, novorosinform.org, nahnews.org, antifashist.com, antimaydan.info, lug-info.com, novorossia.today, comitet.su, novoross.info, freedom.kiev.ua, politnavigator.net, odnarodyna.org, zasssr.info, ruspravda.info, on-line.lg.ua, ruscrimea.ru, c-pravda.ru, 1tvcrimea.ru. Нагадаємо, 29 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла Доктрину інформаційної безпеки України, розроблену Міністерством інформаційної політики України. 16 лютого 2017 року Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури".

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