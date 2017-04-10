Міністерство фінансів здійснить реструктуризацію внутрішнього державного боргу на 219,6 млрд грн
Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
Міністр фінансів Олександр Данилюк нагадав, що пікові виплати за зовнішнім боргом, які припадали на 2019-2020 роки, вдалося згладити завдяки розміщенню 15-річних єврооблігацій на 3 млрд доларів. Угода з Національним банком за репрофайлінгу ОВДП покликана зробити те ж саме з внутрішнім боргом.
Заступник міністра Юрій Буца, в свою чергу, розповів, що облігації з погашенням в 2017-2020 роках будуть обмінюватися на дві групи обсягом 74,4 млрд і 145,17 млрд (з прив'язкою до інфляції) з терміном обігу від 7 до 31 року.
"Дизайн облігацій створювався з метою рівномірного графіка погашення - орієнтовно 12 млрд гривень щороку, що значно скоротить ризики рефінансування і дозволить знизити необхідність запозичень більш ніж на 11 млрд гривень в цьому році, на 46 млрд гривень в наступному році і майже на 67 млрд в 2019 році і на 35 млрд в 2020 році", - заявив він.
Нагадаємо, що сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 1,4%, або на $1 млрд до $76 млрд (за станом на 31 липня).
Водночас, збільшення видатків на обслуговування зовнішнього державного боргу обумовлено зростанням прогнозного офіційного курсу гривні до долару США.
Витрати проекту державного бюджету на 2018 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановані відповідно до:
- графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання показників до проекту Державного бюджету на 2018 рік;
- очікуваних обсягів запозичень до кінця 2017 року, прогнозних обсягів запозичень на 2018 рік для фінансування державного бюджету;
- прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;
- прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.
Відзначимо, що у проекті держбюджету на 2018 рік визначено доходи в розмірі 877 млрд грн, витрати - 948 млрд гривень.
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