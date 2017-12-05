Міносвіти перепідготує 22 тис учителів молодших класів

Перепідготовка педагогів спрямована на те, щоб "допомогти їм змінити свій світогляд і доповнити його цими новими методиками навчання"

Протягом наступного навчального року Міністерство освіти і науки планує провести перепідготовку 22 тисяч учителів початкової школи в рамках реформування системи освіти.

"Ми плануємо наступного навчального року перепідготувати 22 тис. учителів, які 2018-го візьмуть перші класи, для того щоб вони могли працювати за новими методиками і з новим змістом", - розповіла на прес-конференції у Львові міністр освіти і науки Лілія Гриневич, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, перепідготовка педагогів спрямована на те, щоб "допомогти їм змінити свій світогляд і доповнити його цими новими методиками навчання".

"Я розумію, що буде опір: є такі вчителі, які не хочуть мінятися, але, вибачте, світ змінюється - і школа повинна йти попереду цих змін, а не плентатися у хвості. Це означає, що вчителі також повинні змінюватися і вчитися впродовж життя", - підкреслила Гриневич.

Міністр також зазначила, що реформа системи середньої освіти полягає в тому, щоб "перетворити школу на установу виховання людей, які можуть стати щасливими і реалізувати себе в житті відповідно до здібностей".

Вона також зазначила, що проект закону про освіту, прийнятий у першому читанні, може бути проголосований в цілому ще на поточній сесії Верховної Ради.

Нагадаємо, українські педагоги проходитимуть сертифікацію. Спочатку вона буде добровільною. Мета сертифікації не лише перевірити знання вчителями шкільних предметів, а й знання методик викладання.