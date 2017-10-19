Мітингувальники намагаються пронести додаткові намети під Раду, - ВІДЕО
Позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко намагався вести перемовини, щоб активістів пропустили, телефонував голові столичного управління Нацполіції Андрію Крищенку, однак дозволу не отримав, - повідомляє Українська правда.
Правоохоронці пояснюють, що наказу не пропускати намети немає, але немає можливості перевірити, чи немає всередині наметів та пенопласту заборонених предметів (зброї).
Зараз активісти з наметами та пінопластом стоять на перехресті поруч з готелем "Київ".
Нагадаємо, що 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу". Під будівлею Ради перебували близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".
Відзначимо, що 18 жовтня біля наметового містечка учасників акції протесту під Верховною Радою стались сутички протестувальників із поліцією.
Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Згодом стало відомо, що нові сутички під парламентом виникли внаслідок відмови мітингувальників повернути захоплені вчора щити.
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