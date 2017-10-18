Сутички під Радою: поліція застосувала газ, - ВІДЕО

Біля наметового містечка учасників акції протесту під Верховною Радою стались сутички протестувальників із поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Інцидент стався біля наметів на розі вулиць Шовковичної і Грушевського, повідомляє "Громадське".

Поліція намагалася відібрати щити в учасників акції. Однією із причин таких дій силовиків могли бути спроби повернути поліцейські щити, які напередодні протестувальники відібрали під час сутичок.

Протестувальники ж намагалися вирвати бруківку.

За словами одного з учасників акції, депутата від "Самопомочі" Єгора Соболєва, з боку паркану-сітки, де знаходиться кордон силовиків, висунувся загін спецпризначенців.

"Без попередження почали прискати газом і бити по ногах: мене, хлопців били. Ми відбились", — сказав він.

За інформацією LB.ua, поліція затримала вісьмох учасників бійки. Їх помістили в автозак і мають намір відвезти до відділку поліції.

Нагадаємо, що вчора ввечері під Радою побили народного депутата Олега Барну. У нардепа під правим оком залишився великий синець.