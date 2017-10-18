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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сутички під Радою: поліція застосувала газ, - ВІДЕО

Сутички тривали близько 5 хвилин
Біля наметового містечка учасників акції протесту під Верховною Радою стались сутички протестувальників із поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Сутички під Радою: поліція застосувала газ, - ВІДЕО Фото: LB.ua

Інцидент стався біля наметів на розі вулиць Шовковичної і Грушевського, повідомляє "Громадське".

Поліція намагалася відібрати щити в учасників акції. Однією із причин таких дій силовиків могли бути спроби повернути поліцейські щити, які напередодні протестувальники відібрали під час сутичок.

Протестувальники ж намагалися вирвати бруківку. 

За словами одного з учасників акції, депутата від "Самопомочі" Єгора Соболєва, з боку паркану-сітки, де знаходиться кордон силовиків, висунувся загін спецпризначенців.

"Без попередження почали прискати газом і бити по ногах: мене, хлопців били. Ми відбились", — сказав він.

За інформацією LB.ua, поліція затримала вісьмох учасників бійки. Їх помістили в автозак і мають намір відвезти до відділку поліції.

Нагадаємо, що вчора ввечері під Радою побили народного депутата Олега Барну.  У нардепа під правим оком залишився великий синець.

Сам народний обранець вважає, що вчорашній напад на нього під Верховною Радою здійснював "проплачений натовп, який по команді "фас" робив свою справу".

Нагадаємо, що 17 жовтня, велика кількість партій і політичних сил зібрали в Києві акцію. Біля Ради відбулося кілька сутичок.

 

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18 10 2017 17:59
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