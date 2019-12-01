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Міжнародні експерти пропонують ветувати 47 з 113 кандидатів у Антикорупційний суд

Під час четвертого засідання забракували ще 15 кандидатів
11 січня відбулося чергове засідання Громадської ради міжнародних експертів, під час якого ініціювали вето ще 15 сумнівних кандидатів в Антикорупційний суд.
Міжнародні експерти пропонують ветувати 47 з 113 кандидатів у Антикорупційний суд Фото: facebook.com/vkksu

Загалом міжнародники поставили під сумнів 47 з 113 кандидатів, повідомляється на сайті "Центру протидії корупції".

Під час четвертого засідання під сумнів потрапили Вікторія Жовтоватюк (Кицюк), Руслан Головатий, Юрій Юркевич, Олександр Сингаївський, Олександр Івасін, Анна Надточієва, Руслан Бондарчук, Олеся Ковтуненко, Юрій Крутій, Андрій Яковенко, Сергій Федяєв, Андрій Сало, Тетяна Круценко, Мар'ян Головчак і Володимир Воронько.

Загалом серед заветованих 35 суддів, 9 адвокатів і 3 вчених. 37 з ветованних міжнародниками кандидатів входять в список сумнівних претендентів, який днями презентували громадські організації.

Надалі повинні відбутися спільні засідання Громадської ради міжнародних експертів і Вищої кваліфікаційної комісії суддів, під час яких проведуть голосування по тому, чи відповідають кандидати критеріям доброчесності та професіоналізму. Якщо 9 членів ВККС і 3 з 6 членів ГРМЕ не підтвердить відповідність кандидата, він або вона не зможе претендувати на посаду судді.

Вже відомі дати двох таких засідань - 18 і 21 січня. У ОСМЕ і ВККС є час до 26 січня, щоб виключити з конкурсу сумнівних кандидатів.

На цьому робота ОСМЕ завершиться і кваліфкомісія суддів на свій розсуд обере переможців конкурсу з решти кандидатів.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.

Додамо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.

Раніше, Громадська рада міжнародних експертів на засіданні щодо оцінювання доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду ініціювала додаткову перевірку 42 учасників конкурсу.

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12 01 2019 10:38
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