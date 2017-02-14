Московський суд відхилив апеляційну скаргу журналіста Сущенка

Суд Москви залишив Романа Сущенка під вартою в Росії

Міській суд Москви відхилив апеляційну скаргу захисту українського журналіста Романа Сущенка на продовження арешту до 30 квітня.

"Засідання щодо розгляду моєї апеляційної скарги в Мосміськсуді на продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка завершено. Скаргу залишено без задоволення. Цілком передбачувано", – повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін у Facebook.

Раніше адвокат незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін подав апеляцію на рішення російського суду про продовження арешту свого підзахисного.

Як повідомляв iPress.ua, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії у шпигунстві, до кінця січня.

Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.

У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену