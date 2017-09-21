МВФ бачить в Україні "апетит до реформ"
Про це в ході Українського фінансового форуму в Одесі сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє "Укрінформ".
"Що мене вражає з того моменту, як я приїхав до України, так це те, скільки було досягнуто впродовж минулих трьох років. В історичному контексті це дуже багато", - заявив він.
"Можу сказати, що ми бачимо, так би мовити, "апетит" до реформ. Останні три роки довели, що реформи є можливими, і Україна зараз не перебуває в режимі кризового менеджменту, економіка відроджується", - сказав Люнгман.
Раніше у МВФ нагадали про вимоги для виділення Україні чергового траншу.
До них відносяться пенсійна реформа, заходи, спрямовані на прискорення приватизації, а також конкретні результати в антикорупційній діяльності.
Не менш важливим, на думку МВФ, є слідування програмі і дотримання раніше досягнутих домовленостей щодо заходів у фіскальному та енергетичному секторах.
Нагадаємо, Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Девід Ліптон з 12 по 14 вересня провів в Києві ряд зустрічей з Президентом Петром Порошенко і урядом України. 19 вересня очікується прибуття місії МВФ, яка буде обговорювати умови надання Україні чергового траншу багатомільярдного кредиту. Ці гроші необхідні країні для поповнення золотовалютних запасів Національного банку України і фінансування дефіциту держбюджету.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат