МВФ назвав число українців, які виїхали на заробітки

Близько 2-3 млн українців виїхали на заробітки в інших країнах.

Згідно з оцінками МВФ, українська економіка зростає недостатніми темпами - поточного зростання недостатньо для відновлення докризового рівня доходу або досягнення результатів, порівнянних з іншими державами регіону.

Супутніми проблемами МВФ назвав слабкий бізнес-клімат (відлякує інвесторів), проблемні кредити і жорсткість умов зовнішнього фінансування.

"Важливо, що на тлі розчарування внутрішнім економічним становищем істотно зросла еміграція, за кордоном працюють близько 2-3 млн українців", - робить висновок МВФ.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.

Кабінет Міністрів підвищив тариф на газ з 1 листопада, а 23 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет.

18 грудня МВФ схвалив виділення Україні $3,9 млрд в рамках нової кредитної програми. Перший транш складе $1,4 млрд.