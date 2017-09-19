Минулого року в світі нарахували більше 40 мільйонів осіб, які попали в рабство
Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції (МОМ), Міжнародної організації праці (МОП) та правозахисного фонду Walk Free, оприлюдненому в Берліні у вівторок, 19 вересня. Це вперше, коли ці три організації дали спільну оцінку проблеми сучасного рабства, пише DW.com.
За цими даними, близько 15 мільйонів осіб перебували у примусовому шлюбі, третина з них - неповнолітні. П'ять мільйонів осіб перебували у сексуальному рабстві. Решта - жертви примусової праці, зокрема часто на будівництві або в сільському господарстві. Експерти міжнародних організацій наголошують, що задіяні у примусових роботах "виробляють частину їжі, яку ми їмо, і одяг, який ми носимо, вони прибирають у будинках, в яких багато з нас живуть або працюють".
Із загальної кількості жертв сучасного рабства 10 мільйонів - неповнолітні. Найбільше неповнолітніх рабів - у Африці, однак велика кількість також у Азії та Океанії.
МОМ, МОП і Walk Free закликали до вдосконалення державного регулювання у сфері міграції та прав працівників задля того, щоб подолати проблему сучасного рабства. Автори звіту зазначили, що їхні підрахунки - це стримана оцінка. Минулорічні окремі звіти організацій, які нині підготували спільний аналіз, розходилися за оцінкою кількості жертв сучасного рабства в десятки мільйонів осіб.
Нагадаємо, в Україні за 6 місяців 2017 року Нацполіція встановила і надала допомогу 156 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми. Найбільше серед потерпілих жінок – 119. Постраждали від дій зловмисників також 37 чоловіків і 12 дітей.
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