Минулого року в світі нарахували більше 40 мільйонів осіб, які попали в рабство

Близько 15 мільйонів з них перебували у примусовому шлюбі, третина з них - неповнолітні

В 2016 році у світі налічувалося 40,3 мільйона жертв сучасного рабства. 71 відсоток з них - жінки.

Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції (МОМ), Міжнародної організації праці (МОП) та правозахисного фонду Walk Free, оприлюдненому в Берліні у вівторок, 19 вересня. Це вперше, коли ці три організації дали спільну оцінку проблеми сучасного рабства, пише DW.com.

За цими даними, близько 15 мільйонів осіб перебували у примусовому шлюбі, третина з них - неповнолітні. П'ять мільйонів осіб перебували у сексуальному рабстві. Решта - жертви примусової праці, зокрема часто на будівництві або в сільському господарстві. Експерти міжнародних організацій наголошують, що задіяні у примусових роботах "виробляють частину їжі, яку ми їмо, і одяг, який ми носимо, вони прибирають у будинках, в яких багато з нас живуть або працюють".

Із загальної кількості жертв сучасного рабства 10 мільйонів - неповнолітні. Найбільше неповнолітніх рабів - у Африці, однак велика кількість також у Азії та Океанії.

МОМ, МОП і Walk Free закликали до вдосконалення державного регулювання у сфері міграції та прав працівників задля того, щоб подолати проблему сучасного рабства. Автори звіту зазначили, що їхні підрахунки - це стримана оцінка. Минулорічні окремі звіти організацій, які нині підготували спільний аналіз, розходилися за оцінкою кількості жертв сучасного рабства в десятки мільйонів осіб.

Нагадаємо, в Україні за 6 місяців 2017 року Нацполіція встановила і надала допомогу 156 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми. Найбільше серед потерпілих жінок – 119. Постраждали від дій зловмисників також 37 чоловіків і 12 дітей.