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МЗС Грузії висловило стурбованість через розміщення російських ракет С-300 в Абхазії

У Грузії вважають, що розміщення російських С-300 направлено проти активності НАТО в Чорному морі
У Міністерстві закордонних справ Грузії заявили, що занепокоєні повідомленнями про введення Росією зенітно-ракетних комплексів С-300 на територію невизнаної Абхазії.
МЗС Грузії висловило стурбованість через розміщення російських ракет С-300 в Абхазії Зенітний ракетний комплекс С-300. Фото: zn.ua

"Ми маємо інформацію про ввезення в Абхазію додаткових російських комплектів С-300. Ці дії російської сторони так само, як і рішення про входження до складу російських Збройних сил підрозділів Південної Осетії, ще раз підтверджують, що російська політика орієнтована на анексію, а не на забезпечення миру і безпеки", - заявили в оборонному відомстві Грузії, повідомляє "Інтерфакс".

Секретар Ради нацбезпеки Грузії Давид Раквіашвілі в розмові з журналістами припустив, що розміщення російських С-300 в Абхазії спрямоване не проти Грузії, у якої немає сучасних ВПС, а проти активності НАТО в Чорному морі.

Відзначимо, що Цхинвальський регіон і Абхазія не контролюються центральною владою Грузії і після грузино-російської війни 2008 року оголошені окупованими територіями. Незалежність так званої Південної Осетії і Абхазії наразі визнають чотири держави в світі: Росія, Венесуела, а також острівні держави Нікарагуа і Науру.

Як повідомляв Ipress.ua, Північноатлантичний альянс оголосив про розширення військової присутності повітряних і морських сил союзників в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що уряд Росії схвалив проект угоди з самопроголошеною республікою Південна Осетія про порядок входження ряду її підрозділів до складу Збройних сил РФ.

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17 03 2017 16:41
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