МЗС Німеччини виступає за розширення місії ОБСЄ на Донбасі
Відповідну заяву 10 березня зробив представник МЗС Німеччини Себастіан Фішер.
"Ми підтримуємо все, що може привести до вирішення конфлікту. Не важливо в якому форматі проходитимуть переговори", - сказав Фішер, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, складається враження, що нова адміністрація США, з якою питання реалізації Мінських домовленостей і роботи у "Нормандському форматі" завжди тісно узгоджувалися, продовжуватиме й далі діяти у тому ж дусі, не міняючи своєї позиції.
"Ми завжди виходили з того, що наші американські друзі грають конструктивну роль", - додав він.
Щодо самих Мінських угод, то це єдиний документ, що приймається всіма сторонами, помітив Фішер.
Зараз, зазначив дипломат, головним викликом є необхідність політичної волі з обох боків. Хтось має здійснити перший крок, сказав представник МЗС.
Основна мета на найближчий час - встановлення тривалого припинення вогню й відведення обома сторонами важких озброєнь від лінії розмежування.
"Ми апелюємо до обох сторін - шанувати перемир'я й відвести важкі озброєння. Якщо для цього потрібна велика місія ОБСЄ, ми підтримуємо ці плани", - додав він.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що невиконання Мінських угод може призвести до військової і політичної ескалації на Донбасі.
Також міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив, що без виконання Мінських угод є ризик "посиленої військової ескалації з багатьма подальшими жертвами з боку цивільних і продовження застою у політичному процесі".
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