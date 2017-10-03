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ПОЛІТИКА НОВИНИ

МЗС Німеччини виступає за розширення місії ОБСЄ на Донбасі

У німецькому зовнішньополітичному відомстві закликають обидві сторони шанувати перемир'я
Офіційний Берлін підтримує все, що сприятиме швидкому вирішенню конфлікту в Україні, в якому б форматі це не здійснювалося.
МЗС Німеччини виступає за розширення місії ОБСЄ на Донбасі Фото: з вільних джерел

Відповідну заяву 10 березня зробив представник МЗС Німеччини Себастіан Фішер.

"Ми підтримуємо все, що може привести до вирішення конфлікту. Не важливо в якому форматі проходитимуть переговори", - сказав Фішер, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, складається враження, що нова адміністрація США, з якою питання реалізації Мінських домовленостей і роботи у "Нормандському форматі" завжди тісно узгоджувалися, продовжуватиме й далі діяти у тому ж дусі, не міняючи своєї позиції.

"Ми завжди виходили з того, що наші американські друзі грають конструктивну роль", - додав він. 

Щодо самих Мінських угод, то це єдиний документ, що приймається всіма сторонами, помітив Фішер. 

Зараз, зазначив дипломат, головним викликом є необхідність політичної волі з обох боків. Хтось має здійснити перший крок, сказав представник МЗС.

Основна мета на найближчий час - встановлення тривалого припинення вогню й відведення обома сторонами важких озброєнь від лінії розмежування.

"Ми апелюємо до обох сторін - шанувати перемир'я й відвести важкі озброєння. Якщо для цього потрібна велика місія ОБСЄ, ми підтримуємо ці плани", - додав він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що невиконання Мінських угод може призвести до військової і політичної ескалації на Донбасі.

Також міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив, що без виконання Мінських угод є ризик "посиленої військової ескалації з багатьма подальшими жертвами з боку цивільних і продовження застою у політичному процесі".

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