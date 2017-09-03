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Невиконання Мінських угод призведе до ескалації на Донбасі, - глава МЗС Німеччини

Міністр підкреслив, що люди з обох сторін страждають від військових дій
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель повідомив, що невиконання Мінських угод може призвести до військової і політичної ескалації на Донбасі.
Невиконання Мінських угод призведе до ескалації на Донбасі, - глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель. Фото: newsru.co.il

Німецький міністр зазначив, що жоден з пунктів угод не виконується в достатньому обсязі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Габріель додав, що "був би радий, якщо б обидві сторони хоча б дотримувалися режиму припинення вогню, домовленості про відвід важких озброєнь і розведення збройних формувань".

Міністр також підкреслив, що люди з обох сторін страждають від військових дій.

Відзначимо, що міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив, що без виконання Мінських угод є ризик "посиленої військової ескалації з багатьма подальшими жертвами з боку цивільних і продовження застою у політичному процесі".

Нагадаємо, що в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.

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09 03 2017 08:58
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