Невиконання Мінських угод призведе до ескалації на Донбасі, - глава МЗС Німеччини
Німецький міністр зазначив, що жоден з пунктів угод не виконується в достатньому обсязі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Габріель додав, що "був би радий, якщо б обидві сторони хоча б дотримувалися режиму припинення вогню, домовленості про відвід важких озброєнь і розведення збройних формувань".
Міністр також підкреслив, що люди з обох сторін страждають від військових дій.
Відзначимо, що міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив, що без виконання Мінських угод є ризик "посиленої військової ескалації з багатьма подальшими жертвами з боку цивільних і продовження застою у політичному процесі".
Нагадаємо, що в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.
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