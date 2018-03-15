МЗС обурене публікацією Euronews про візит Путіна до анексованого Криму

За словами речниці МЗС, в публікації немає жодної згадки про незаконну анексію та нелегітимність виборів на українському півострові

МЗС України обурене публікацією телеканалу Euronews про візит президента РФ Володимира Путіна до Криму.

"Euronews: ні слова про російську окупацію, незаконні вибори в Криму. Репортерство повинно базуватися на фактах", - написала у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца стосовно публікації телеканалу "Путін показав своє домінування на мітингу в Криму напередодні російських виборів".

"Такий підхід неприйнятний. Ми закликаємо Euronews виправити статтю у відповідності з міжнародним законом та стандартами", - заявила Беца.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним на тимчасово окуповану територію України - Автономну Республіку Крим та м.Севастополь, що відбувся у середу.

Додамо, що Петро Порошенко назвав "небезпечною провокацією" візит Путіна на територію Криму і наголосив на важливості єдиної позиції всього світу про невизнання виборів президента РФ на території окупованого півострова.