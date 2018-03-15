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МЗС обурене публікацією Euronews про візит Путіна до анексованого Криму

За словами речниці МЗС, в публікації немає жодної згадки про незаконну анексію та нелегітимність виборів на українському півострові
МЗС України обурене публікацією телеканалу Euronews про візит президента РФ Володимира Путіна до Криму.
МЗС обурене публікацією Euronews про візит Путіна до анексованого Криму Фото: facebook.com/UkraineMFA

"Euronews: ні слова про російську окупацію, незаконні вибори в Криму. Репортерство повинно базуватися на фактах", - написала у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца стосовно публікації телеканалу "Путін показав своє домінування на мітингу в Криму напередодні російських виборів".

"Такий підхід неприйнятний. Ми закликаємо Euronews виправити статтю у відповідності з міжнародним законом та стандартами", - заявила Беца.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним на тимчасово окуповану територію України - Автономну Республіку Крим та м.Севастополь, що відбувся у середу.

Додамо, що Петро Порошенко назвав "небезпечною провокацією" візит Путіна на територію Криму і наголосив на важливості єдиної позиції всього світу про невизнання виборів президента РФ на території окупованого півострова.

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15 03 2018 11:19
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