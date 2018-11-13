МЗС підтвердило загибель чотирьох громадян України в ДТП у Чехії
Як повідомила речниця міністерства Катерина Зеленко у Twitter, п’ятому постраждалому громадянину надається допомога.
Консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл.
11 листопада чеські ЗМІ повідомили про аварію в районі чеського містечка Тршинець. За інформацією видання iDnes, мікроавтобус "Мерседес" зіштовхнувся з вантажівкою. Удар був такої сили, що обидва автомобілі злетіли з дороги.
Мікроавтобус перекинувся на дах. Усі загиблі в результаті аварії їхали в мікроавтобусі. Рятувальники не змогли їх врятувати – люди від важких травм померли на місці. Одну постраждалу госпіталізували.
Водій вантажівки теж травмований, його відвезли до лікарні.
За інформацією видання "Закарпаття онлайн", жертви були закарпатськими заробітчанами - жителями Виноградівського та Хустського районів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Лісові пожежі в Каліфорнії: місто Парадайс згоріло, 31 людина загинула
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку