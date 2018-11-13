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МЗС підтвердило загибель чотирьох громадян України в ДТП у Чехії

П’ятому постраждалому громадянину надається допомога
В українському МЗС підтвердили інформацію про загибель чотирьох громадян України внаслідок ДТП у Чехії.
МЗС підтвердило загибель чотирьох громадян України в ДТП у Чехії Фото: transkarpatia.net

Як повідомила речниця міністерства Катерина Зеленко у Twitter, п’ятому постраждалому громадянину надається допомога.

Консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл.

11 листопада чеські ЗМІ повідомили про аварію в районі чеського містечка Тршинець. За інформацією видання iDnes, мікроавтобус "Мерседес" зіштовхнувся з вантажівкою. Удар був такої сили, що обидва автомобілі злетіли з дороги.

Мікроавтобус перекинувся на дах. Усі загиблі в результаті аварії їхали в мікроавтобусі. Рятувальники не змогли їх врятувати – люди від важких травм померли на місці. Одну постраждалу госпіталізували.

Водій вантажівки теж травмований, його відвезли до лікарні.

За інформацією видання "Закарпаття онлайн", жертви були закарпатськими заробітчанами - жителями Виноградівського та Хустського районів.

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13 11 2018 09:38
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