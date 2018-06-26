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МЗС пояснило слова Лукашенка про входження Білорусі до складу іншої держави

МЗС Білорусі виключає вступ країни до складу іншої держави
Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що для білорусів незалежність і суверенітет – це святі поняття, і Білорусь не збирається входити до складу якихось держав.
МЗС пояснило слова Лукашенка про входження Білорусі до складу іншої держави Фото: sputnik.by

Про це він сказав у вівторок, коментуючи інформацію про те, що президент Олександр Лукашенко не виключив втрату незалежності країною через економічні проблеми.

"Що тут коментувати, речі лежать на поверхні. Президент Білорусії багато разів говорив, що незалежність і суверенітет – це святе, заради цього варто жити і працювати на благо країни і народу. Що стосується якихось можливих вступів і входжень до складу якихось держав, то про це не може бути й мови", – цитує Макея ТАСС.

За його словами, президент просто гіпотетично припустив, що "могло б статися, якщо економіка буде падати, погіршуватися добробут країни".

"Все залежить від нас, від кожної конкретної людини, а глава держави таким чином змалював перспективи, до яких ми не прагнемо", – сказав міністр.

За його словами, Білорусь буде зміцнювати "відносини з Росією, одночасно зміцнювати відносини із західним вектором", який для країни "також виключно важливий".

Нагадаємо, 23 червня президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив, що в разі невиконання поставлених завдань щодо сільського господарства, Білорусі доведеться увійти до складу "якоїсь держави".

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26 06 2018 21:59
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