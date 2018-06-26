МЗС пояснило слова Лукашенка про входження Білорусі до складу іншої держави
Про це він сказав у вівторок, коментуючи інформацію про те, що президент Олександр Лукашенко не виключив втрату незалежності країною через економічні проблеми.
"Що тут коментувати, речі лежать на поверхні. Президент Білорусії багато разів говорив, що незалежність і суверенітет – це святе, заради цього варто жити і працювати на благо країни і народу. Що стосується якихось можливих вступів і входжень до складу якихось держав, то про це не може бути й мови", – цитує Макея ТАСС.
За його словами, президент просто гіпотетично припустив, що "могло б статися, якщо економіка буде падати, погіршуватися добробут країни".
"Все залежить від нас, від кожної конкретної людини, а глава держави таким чином змалював перспективи, до яких ми не прагнемо", – сказав міністр.
За його словами, Білорусь буде зміцнювати "відносини з Росією, одночасно зміцнювати відносини із західним вектором", який для країни "також виключно важливий".
Нагадаємо, 23 червня президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив, що в разі невиконання поставлених завдань щодо сільського господарства, Білорусі доведеться увійти до складу "якоїсь держави".
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