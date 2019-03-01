МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у Таїланд через шторм

За даними міністерства, ці погодні явища можуть спричинити порушення роботи систем транспортного сполучення, а також перебоїв з електро- та водопостачанням

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Таїланду через наближення до країни тропічного шторму "Пабук".

"У зв’язку з наближенням тропічного шторму "Пабук" та погіршенням погодних умов у південних регіонах Королівства Таїланд (провінціях Чумпхон, Сурат Тані, Након Сі Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттані, Яла, Наратіват, Крабі, Транг, Сатун, Пхукет) з 2 до 5 січня 2019 року очікуються потужний вітер та опади, можливі повені, тайфуни", - йдеться у попередженні прес-служби МЗС.

За даними міністерства, ці погодні явища можуть спричинити порушення роботи систем транспортного сполучення, а також перебоїв з електро- та водопостачанням.

Тим українцям, які все ж поїдуть до країни, МЗС радить проявляти підвищену пильність та обережність, утриматися протягом зазначеного періоду від відвідання прибережних зон без нагальної на те необхідності; відстежувати повідомлення відповідних місцевих служб, у тому числі рятувальних, дотримуватися їх інструкцій та вказівок, стежити за новинами, у разі перебування в небезпечному регіоні, бути готовими до екстреної евакуації.

"У випадках потрапляння у надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров’ю, рекомендуємо громадянам України звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Таїланді: +66970107760, адреса електронної пошти: emb_th@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уряд Таїланду тимчасово скасував консульський збір за оформлення тайської туристичної візи для українців з 1 грудня 2018 року до 31 січня 2019 року.