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МЗС Росії вважає нове отруєння у Британії "брудною політичною грою"

Лондон закликають "не йти на повідку брудної політичної гри""
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що ситуація навколо отруєння двох людей в британському Еймсбері є "брудною політичною грою".
МЗС Росії вважає нове отруєння у Британії "брудною політичною грою" Марія Захарова, Фото: ria.ru

За її словами, російська сторона закликає Лондон "не йти на повідку брудної політичної гри" і почати взаємодію з правоохоронними органами Росії щодо інциденту з отруєнням в Еймсбері і у справі отруєння Скрипалів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

Нагадаємо, поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня. У середу були виявлені непритомний чоловік і жінка у віці 40 років. Обидва є громадянами Великобританії.

У Скотланд-Ярді заявили, що чоловік і жінка, які були виявлені без свідомості біля Солсбері, були отруєні паралітичною речовиною "Новічок".

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06 07 2018 08:59
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