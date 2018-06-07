МЗС Росії вважає нове отруєння у Британії "брудною політичною грою"
За її словами, російська сторона закликає Лондон "не йти на повідку брудної політичної гри" і почати взаємодію з правоохоронними органами Росії щодо інциденту з отруєнням в Еймсбері і у справі отруєння Скрипалів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "РИА Новости".
Нагадаємо, поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня. У середу були виявлені непритомний чоловік і жінка у віці 40 років. Обидва є громадянами Великобританії.
У Скотланд-Ярді заявили, що чоловік і жінка, які були виявлені без свідомості біля Солсбері, були отруєні паралітичною речовиною "Новічок".
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