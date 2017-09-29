МЗС України направило закон про освіту на експертизу до Венеціанської комісії

Закон був направлений саме в четвер, оскільки в цей день він вступив в силу

Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу до Венеціанської комісії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я направив цей закон, як і було домовлено, на розгляд Венеціанської комісії", - сказав він.

Клімкін також зазначив, що закон був направлений саме в четвер, оскільки в цей день він вступив в силу, а також був проведений його переклад.

"Пані Лілія (Гриневич) передасть цей закон вже офіційно, коли буде на наступному тижні вести консультації з Радою Європи", - додав він.

Нагадаємо, що 28 вересня, в Україні набував чинності закон про освіту, який викликав невдоволення у ряду сусідніх країн.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

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