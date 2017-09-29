Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

МЗС України направило закон про освіту на експертизу до Венеціанської комісії

Закон був направлений саме в четвер, оскільки в цей день він вступив в силу
Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу до Венеціанської комісії.
МЗС України направило закон про освіту на експертизу до Венеціанської комісії Фото: з вільних джерел

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я направив цей закон, як і було домовлено, на розгляд Венеціанської комісії", - сказав він.

Клімкін також зазначив, що закон був направлений саме в четвер, оскільки в цей день він вступив в силу, а також був проведений його переклад.

"Пані Лілія (Гриневич) передасть цей закон вже офіційно, коли буде на наступному тижні вести консультації з Радою Європи", - додав він.

Нагадаємо, що 28 вересня, в Україні набував чинності закон про освіту, який викликав невдоволення у ряду сусідніх країн.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Читайте також: Хочемо вчитися рідною мовою: Чим обурив нацменшини в Україні освітній законопроект.

Нагадаємо, глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 09 2017 06:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.