МЗС України направило закон про освіту на експертизу до Венеціанської комісії
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні я направив цей закон, як і було домовлено, на розгляд Венеціанської комісії", - сказав він.
Клімкін також зазначив, що закон був направлений саме в четвер, оскільки в цей день він вступив в силу, а також був проведений його переклад.
"Пані Лілія (Гриневич) передасть цей закон вже офіційно, коли буде на наступному тижні вести консультації з Радою Європи", - додав він.
Нагадаємо, що 28 вересня, в Україні набував чинності закон про освіту, який викликав невдоволення у ряду сусідніх країн.
5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
Читайте також: Хочемо вчитися рідною мовою: Чим обурив нацменшини в Україні освітній законопроект.
Нагадаємо, глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків