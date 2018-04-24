МЗС вимагає від Росії повідомити причини затримання харків'янина Стешенка

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії повідомити причини затримання харків'янина Олександра Стешенка.

Про це заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца.

"У зв'язку із затриманням Олександра Стешенка при в'їзді в окупований Крим послали ноту Росії з вимогою повідомити причини затримання і місце його перебування", - написала Беца в Twitter.

Нагадаємо, 11 квітня російські силовики затримали жителя Харкова Олександра Стешенка на КПВВ Чонгар на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

За повідомленням активістів, 14 квітня співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в Сімферополі підтвердили, що Стешенко міститься у них, але пустити до нього адвоката відмовилися. У російській спецслужбі уточнили, що громадянин України був затриманий для з'ясування особи. Підставою для цього вони назвали "проблеми з фотографією в паспорті". За словами адвоката, дізнавачем у справі є Свинарьов.

Однак у понеділок, 16 квітня, російські силовики спростували не тільки те, що затриманий міститься у них, а й факт того, що він заїхав на територію Криму.

Наразі місцезнаходження Олександра Стешенка невідомо.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.