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МЗС вимагає від Росії повідомити причини затримання харків'янина Стешенка

Наразі місцезнаходження Олександра Стешенка невідомо
Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії повідомити причини затримання харків'янина Олександра Стешенка.
МЗС вимагає від Росії повідомити причини затримання харків МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org

Про це заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца.

"У зв'язку із затриманням Олександра Стешенка при в'їзді в окупований Крим послали ноту Росії з вимогою повідомити причини затримання і місце його перебування", - написала Беца в Twitter.

Нагадаємо, 11 квітня російські силовики затримали жителя Харкова Олександра Стешенка на КПВВ Чонгар на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

За повідомленням активістів, 14 квітня співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в Сімферополі підтвердили, що Стешенко міститься у них, але пустити до нього адвоката відмовилися. У російській спецслужбі уточнили, що громадянин України був затриманий для з'ясування особи. Підставою для цього вони назвали "проблеми з фотографією в паспорті". За словами адвоката, дізнавачем у справі є Свинарьов.

Однак у понеділок, 16 квітня, російські силовики спростували не тільки те, що затриманий міститься у них, а й факт того, що він заїхав на територію Криму.

Наразі місцезнаходження Олександра Стешенка невідомо.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

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24 04 2018 06:55
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