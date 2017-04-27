МЗС вимагає від Росії звільнити Сущенка
"Судова влада Російської Федерації вкотре знехтувала клопотаннями захисту українського громадянина та консула України про зміну для Романа Сущенка запобіжного заходу на домашній арешт. Це, як і провокативний характер його затримання та безпідставність висунутих проти Романа звинувачень, є демонстративним свідченням того, що політично заангажовані справи проти громадян України, які незаконно утримуються в Росії, є невід'ємним елементом гібридної війни, що веде держава-агресор проти України та її народу", - зазначили в МЗС.
Про це йдеться у коментарі МЗС України.
Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони припинити свавілля щодо незаконно утримуваних громадян України, невідкладно звільнити Сущенка та забезпечити його безперешкодне повернення в Україну.
Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.
Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.
У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену
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