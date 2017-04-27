МЗС вимагає від Росії звільнити Сущенка

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням московського суду продовжити на два місяці термін утримання під вартою журналіста Укрінформу Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії за сфальсифікованими обвинуваченнями.

"Судова влада Російської Федерації вкотре знехтувала клопотаннями захисту українського громадянина та консула України про зміну для Романа Сущенка запобіжного заходу на домашній арешт. Це, як і провокативний характер його затримання та безпідставність висунутих проти Романа звинувачень, є демонстративним свідченням того, що політично заангажовані справи проти громадян України, які незаконно утримуються в Росії, є невід'ємним елементом гібридної війни, що веде держава-агресор проти України та її народу", - зазначили в МЗС.

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони припинити свавілля щодо незаконно утримуваних громадян України, невідкладно звільнити Сущенка та забезпечити його безперешкодне повернення в Україну.

Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.

У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену