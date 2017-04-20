МЗС висловило Росії протест через форум у Ялті
Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, інформує прес-служба МЗС.
"Міністерством закордонних справ України нотою висловлено рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з проведенням 20-22 квітня 2017 року так званого Ялтинського міжнародного економічного форуму на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя", - наголосили в МЗС.
У зв'язку з цим дипломати вкотре наголосили, що проведення згаданого заходу є грубим порушенням Російською Федерацією державного суверенітету України, законодавства України, загальновизнаних норм міжнародного права.
"У цьому контексті висловлено категоричну вимогу стосовно вжиття російською стороною невідкладних заходів щодо відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, неухильного дотримання загальновизнаних норм міжнародного права та негайного припинення практики проведення без згоди України будь-яких заходів на її суверенній території", - підсумували в МЗС.
Раніше ЗМІ повідомляли, що на територію окупованого Росією Криму приїхала низка проросійських бізнесменів, політиків і громадських діячів з Європи, які візьмуть участь у так званому Ялтинському міжнародному економічному форумі.
СБУ зазначала, що проаналізує інформацію щодо перебування в Криму політиків з європейських та інших країн. Згодом стали відомі імена гостей. У СБУ повідомили, що українців серед членів делегації, яка відвідала Крим, не було.
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