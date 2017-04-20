В Криму зібрались депутати з Італії, Австрії та Румунії на економічному форумі

У Криму в четвер стартував Ялтинський міжнародний економічний форум. Серед його гостей виявилися депутати з Італії, Австрії та Румунії.

"Голова" Криму Сергій Аксьонов у своєму Facebook пише, що на форум приїхало "214 бізнесменів, представники депутатського корпусу та органів виконавчої влади з 46 країн", повідомляє lb.ua.

Серед учасників він називає сенаторів парламенту Італії Бартоломео Амідеї і Серджіо Дівіну, президента регіону Реджо-Калабрія Джузеппе Раффу, представників регіональних парламентів і виконавчих органів влади Лігурії, Емілії-Романьї і Венето.

Прес-служба форуму також називає серед його учасників депутата Національної ради Австрії (нижньої палати парламенту) Йоганна Хюбнера (представляє ультраправу Партію Свободи) і депутата Європарламенту від Румунії Лаурентіу Ребега (представляє крайню праву націоналістичну групу "Європа націй і свобод").

Раніше повідомлялося про делегацію "європейських та українських політиків", яка прибула до окупованого Криму. СБУ зазначала, що проаналізує інформацію щодо перебування в Криму політиків з європейських та інших країн. Згодом стали відомі імена гостей. У СБУ повідомили, що українців серед членів делегації, яка відвідала Крим, не було.