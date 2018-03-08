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На Чернігівщині перекинувся автобус з дітьми, восьмеро постраждалих

Четверо потерпілих у тяжкому стані в реанімації, зокрема одна дитина
У Ніжинському районі Чернігівської області потрапив в аварію автобус з дітьми.
На Чернігівщині перекинувся автобус з дітьми, восьмеро постраждалих Фото: unian.ua

У результаті постраждали вісім осіб, повідомив представник ГУ НП області Сергій Бриль, передає "Новий Чернігів".

Як повідомляється, ДТП сталася біля села Мала Кошелівка приблизно об 11:00. Автобус з групою веслярів, які разом з батьками їхали на змагання з Конотопа до Києва, перекинувся на дорозі.

Наразі до Ніжинської районної лікарні госпіталізовано 8 осіб, з них 4 дітей. Уточнюється, що троє дорослих та одна дитина перебувають у тяжкому стані в реанімації.

Нагадаємо, в Харкові жінка біля пішохідного переходу збила 10-річного хлопчика.

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03 08 2018 16:59
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