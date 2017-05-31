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На Чернігівщині поліція затримала п'ять вантажівок з львівським сміттям

Вантажівки прямували у Дніпропетровську й Київську області
Сьогодні близько опівночі в Бобровицькому районі Чернігівської області поліцейські зупинили п'ять вантажівок з львівським сміттям.
На Чернігівщині поліція затримала п Фото: cn.npu.gov.ua

Біля села Нова Басань на трасі "Київ-Суми" правоохоронці помітили дві фури з номерними знаками західних областей. Під час перевірки з'ясувалося, що в контейнерах є сміттєві відходи зі Львова. Згідно з накладними, вантаж прямував у Дніпропетровську область, повідомляє сайт поліції.

Поки поліція проводила перевірку, до місця під'їхали ще три трейлери, які теж виявилися завантажені львівським сміттям. Водії розповіли, що везуть вантаж у Київську область.


Фото: cn.npu.gov.ua

Відправником усіх п'яти вантажівок, згідно з документами, є одна і та сама фірма. У контейнері кожного авто - по 20 тонн відходів.


Фото: cn.npu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 КК (забруднення або псування земель), яке карається штрафом до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Готується клопотання до суду про арешт автомобілів.

Нагадаємо, що у селі Підгірці Обухівського району Київської області поліція затримала вантажівки, які зсипали на землю сміття зі Львівщини.

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31 05 2017 16:41
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